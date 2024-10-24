Kocaeli'de Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Aranan Hükümlü Yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay cezası kesinleşen U.İ. Kocaeli'de yakalandı.

24.10.2024 12:48
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Kocaeli'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan U.İ. (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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