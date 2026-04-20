Kocaeli'de Aranan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'yı (61) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?
