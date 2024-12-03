Kocaeli'de Bıçakla Öldürme Davası

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, parkta tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Murat E, maktul Kaptan Kırdudu'nun eşi İlayda Tazegül Kırdudu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki İlayda Tazegül Kırdudu, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Katılan avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.

Söz hakkı verilen sanık Murat E, önceki savunmalarını tekrarlayarak, "Keşke bu olay yaşanmasaydı. Kendimi savunmak için müdahalede bulundum. Maktulün uyuşturucu etkisi altında olduğunu düşünüyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı ise yazılı ve sözlü beyanlarını tekrar ederek, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Derince Yenikent Mahallesi'ndeki mesire alanında 22 Temmuz 2023'te Kaptan Kırdudu (26) ölü bulunmuştu. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri cinayet sanığı Murat E'yi gözaltına almıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Murat E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.