Kocaeli\'de Bilgi ve Kültür Yarışması Finali Gerçekleştirildi

EĞİTİME verdiği desteği sürdüren Çolakoğlu Metalurji'nin, Kocaeli Valiliği himayesinde ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği 'Geleneksel Ortaokullar Arası Bilgi ve Kültür Yarışması', Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen finalle tamamlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gelenekselleşen organizasyon, bu yıl Kocaeli'nin 12 ilçesinden yaklaşık 200 okulun katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli genelinden öğrencilerin yoğun katılım sağladığı yarışmada bilgi, heyecan ve rekabet bir arada yaşandı.

İlçelerinde birinci olan 12 okulun finale yükseldiği yarışmada öğrenciler; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Genel Kültür alanlarında kıyasıya mücadele etti. Final programı boyunca öğrencilerin performansları salonda büyük heyecan yaratırken, izleyenlere de gurur dolu anlar yaşattı.

Programa Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın başta olmak üzere Kocaeli il protokolü, Çolakoğlu Metalurji yöneticileri, eğitim camiası temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın konuşmasında, eğitime verdikleri katkı dolayısıyla Çolakoğlu Metalurji'ye teşekkür ederek, yarışma ve kurumlar arası iş birliğinin eğitim ekosistemine önemli bir değer kattığını ifade etti. Bu tür organizasyonların öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağladığını vurgulayan Aydın, emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilere de teşekkür ederek yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Çolakoğlu Metalurji Kurumsal İletişim Müdürü Seda Demirel Yıldırım ise konuşmasında, Çolakoğlu Metalurji'nin seksen yılı aşan köklü geçmişi boyunca yalnızca sanayi ve ekonomi alanında değil, eğitime, gençlere ve toplumsal gelişime katkı sunmayı da kurumsal sorumluluğunun önemli bir parçası olarak gördüğünü ifade etti. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inandıklarını belirten Yıldırım, gençlerin gelişimine katkı sunan bu tür organizasyonları sürdürmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Final programı kapsamında Kartepe Türk-Fransız Kardeşliği Ortaokulu Mehteran Takımı tarafından mehter gösterisi düzenlendi.

Yarışma sonunda Çayırova Özel Güneş Ortaokulu birinci, Derince Fatih Ortaokulu ikinci, Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu ise üçüncü oldu. Başarılı öğrenciler gösterdikleri performansla takdir topladı. Çolakoğlu Metalurji'nin kurumsal sosyal miras anlayışıyla sürdürdüğü yarışma sonunda ilk üç dereceye giren öğrencilere ve okullara; laptop, tablet, yazıcı ve bisiklet gibi ödüller takdim edildi.