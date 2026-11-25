Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobiline zarar verdiğini iddia eden sürücünün annesi tarafından bisikleti defalarca yere vurularak kırılan 7 yaşındaki kız çocuğuna, şarkıcı Demet Akalın yeni bisiklet hediye etti.

Olay, 21 Kasım'da İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Kız çocuğunun sokakta sürdüğü bisiklet, yol kenarında duran otomobile sürttü. Durumu fark edip otomobilden inen erkek sürücü, kızın bisikletini aldı. Çocuğa bağıran ismi öğrenilemeyen sürücü, ailesini çağırmasını istedi. Çevredekilerin ve esnafın uyarılarına rağmen tepkisini sürdüren sürücüden korkan kız, annesine haber vermek için eve gitti.

Bu sırada otomobilden inen ve sürücünün annesi olduğu öğrenilen kadın, çocuğun bisikletini birkaç kez kaldırıp yere vurarak kırdı. Daha sonra kız çocuğu da annesiyle olay yerine gelince taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin haberleştirilmesinin ardından kimlikleri belirlenen anne ve oğlunun polis merkezinde ifadeleri alındı. Anne-oğul daha sonra serbest bırakıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları belirtildi.

AİLEYE ULAŞTI

Olayı haberlerden gören ve kızın dedesi Nazmi Sağlam ile buluşan şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından kız çocuğuna yeni bir bisiklet hediye ettiğini açıkladı. Sağlam ile birlikte çektiği videoyu da sosyal medya hesabından paylaşan Akalın, "Geldim kızı buldum. Şimdi bisikleti almaya gidiyoruz" dedi. Akalın videoda kızın dedesine, "Kaç tane bisiklet gelecek dedin niye öyle diyorsun ki? Bırak yollasınlar bisikletleri" derken, Sağlam ise Akalın'a "Gerek yok ki. Gerekmez bisiklet. Türkiye'mize teşekkür ediyoruz" cevabını verdi.