Kocaeli'de Cankurtaranlar 38 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
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Kocaeli'de Cankurtaranlar 38 Kişiyi Kurtardı

14.07.2026 15:37
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Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar, 5-12 Temmuz'da 38 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 38 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri, yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi amacıyla sahillerde kesintisiz görev yapıyor.

Cankurtaranlar, 5-12 Temmuz tarihlerinde boğulma tehlikesi geçiren 38 kişiye müdahale etti.

Cebeci'de 19, Bayramoğlu'nda 15 ve Darıca'da 4 kişi olmak üzere toplam 38 kişi kurtarıldı.

Sezonun başından bu yana boğulmaktan kurtarılanların sayısı 191 oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Cankurtaranlar 38 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika

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