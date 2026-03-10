Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 23 Gözaltı

10.03.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 ilde yapılan operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, 105 milyon lira dolandırıcılık belirlendi.

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yapılarak birçok kişinin dolandırıldığı belirlendi.

Ekipler, suç örgütü üyelerinin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 lira para giriş çıkışı olduğunu tespit etti.

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olan ve hakkında 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A'nın da yer aldığı 23 zanlı yakalandı.

Operasyonda 29 telefon, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 harddisk, kuru sıkıdan bozma silah ile 53 fişeğe el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
İsrail ordusu Lübnan’ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi İsrail ordusu Lübnan'ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi
Trump’tan Avustralya’ya İran milli kadın futbol takımına “iltica hakkı“ vermesi çağrısı Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına "iltica hakkı" vermesi çağrısı
Özgür Özel’e bir soruşturma daha Özgür Özel'e bir soruşturma daha

14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 15:10:51. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.