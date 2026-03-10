Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika
Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 23 Gözaltı

10.03.2026 16:29
7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 23 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ merkezli 7 ilde, sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 105 milyon 861 bin 637 TL para giriş çıkışı olduğunu tespit edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yapılarak birçok kişinin dolandırıldığı tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü üyelerinin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 TL para giriş çıkışı olduğu belirlendi. Kocaeli merkezli 7 ilde 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda suç örgütü lideri ve hakkında 81 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.İ.A.'nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 29 telefon, 32 sim kart, 2 tablet, 2 harddisk, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

