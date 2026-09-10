Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Kocaeli\'de dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli merkezli 8 ilde, kendilerini borsa yatırım firması yöneticisi olarak tanıtıp borsa uygulaması üzerinden vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

KOCAELİ merkezli 8 ilde, kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticisi olarak tanıtıp bir borsa uygulaması üzerinden vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ülke genelinde yabancı uyruklu kişiler adına çıkarılan telefon hatlarını kullanarak aradıkları mağdurlara kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, iletişime geçtikleri kişilere bir borsa uygulamasını indirttikleri ve bu yolla aldıkları paraları kurdukları paravan şirketlerin hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Paranın izini kaybettirmek isteyen şüphelilerin, paravan hesaplardan İzmir'deki bir kuyumcuya 'fiziki altın bedeli' adı altında transfer yaptıkları, kalan paraları ise döviz cinsinden yurt dışındaki hesaplara ve kripto para borsalarına aktardıkları belirlendi.

GÖLCÜK'TEKİ KİŞİDEN 4,5 MİLYON TL ALDILAR

Soruşturma kapsamında şebekenin, Kocaeli Gölcük'te yaşayan bir kişiyi de aynı yöntemle dolandırdığı ve mağdurun şüphelilere ait hesaplara toplam 4 milyon 519 bin 700 TL gönderdiği saptandı. Elde edilen delillerin ardından ekipler, 8 Eylül'de Kocaeli merkezli 8 ilde 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. 4 şüphelinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 17 şüpheliden 8'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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