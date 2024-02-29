Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı

Kocaeli\'de dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.Y. (33) isimli şahıs, düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

29.02.2024 09:07
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Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. (33), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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