Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ev ve restoranda çıkan yangınlarda hasar meydana geldi - Son Dakika
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ev ve restoranda çıkan yangınlarda hasar meydana geldi

Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde ev ve restoranda çıkan yangınlarda hasar meydana geldi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın çatıya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de dairede ve çatıda hasar meydana geldi. Gölcük ilçesinde ise bir restoranda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü ancak iş yerinde hasar oluştu.

01.05.2024 08:41
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ev ile restoranda çıkan yangınlarda hasar meydana geldi.

Kazım Karabekir Mahallesi Divan Sokak'ta 5 katlı apartmanın son katındaki dairenin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede apartmanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede ve çatıda hasar oluştu.

Gölcük ilçesinde de Donanma Mahallesi Donanma Caddesi'ndeki bir restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ev ve restoranda çıkan yangınlarda hasar meydana geldi - Son Dakika

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