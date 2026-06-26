Kocaeli\'de FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Gözaltı

KOCAELİ'de FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün güncel yapılanmasına yönelik faaliyet yürüttüğü iddia edilen 10 eğitim kurumuna operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin FETÖ/PDY firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda para, altın ve çeşitli doküman ele geçirildi. Ayrıca bazı belgelerin bahçelere gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu ve bazı noktalarda kazı çalışması yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.