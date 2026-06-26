Kocaeli'de FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Gözaltı

Kocaeli\'de FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Gözaltı
26.06.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'de FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün güncel yapılanmasına yönelik faaliyet yürüttüğü iddia edilen 10 eğitim kurumuna operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin FETÖ/PDY firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda para, altın ve çeşitli doküman ele geçirildi. Ayrıca bazı belgelerin bahçelere gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu ve bazı noktalarda kazı çalışması yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika

Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:17
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:17:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.