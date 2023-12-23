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Kocaeli'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Kocaeli'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İzmit ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla bir bölümü Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı su altında kaldı. Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde de fırtına dolayısıyla bir ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Belediye ekipleri, otomobillerin üzerindeki ağaç dallarını keserek topladı. Otomobillerde hasara yol açan ağacın devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, bölgede akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.

Kocaeli\'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
23.12.2023 - 16:38,
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Kocaeli'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İzmit ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla bir bölümü Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı su altında kaldı.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde de fırtına dolayısıyla bir ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

Belediye ekipleri, otomobillerin üzerindeki ağaç dallarını keserek topladı.

Otomobillerde hasara yol açan ağacın devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, bölgede akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.

Kaynak: AA
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