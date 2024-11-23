Kocaeli'de Fırtına ve Sağanak Nedeniyle Tekne Kazaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Fırtına ve Sağanak Nedeniyle Tekne Kazaları

Kocaeli'nin Başiskele Sahili'nde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle altı tekne battı, bazıları ise kıyıya sürüklendi. Tekne sahipleri yangın öncesi tedbirler alınmasını talep ediyor.

23.11.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1)KOCAELİ'DE SAĞANAK VE FIRTINA NEDENİYLE TEKNELER BATTI

KOCAELİ'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Başiskele Sahili'nde bazı tekneler battı, bazıları kıyıya vurdu. Teknesi kıyıya vuran Gürsel Keleş, "6 tekne şu anda batmış durumda. Arkadaşlar çıkartmakla uğraşıyor. Buraya çözüm istiyoruz" dedi.

Kocaeli'de sabah saatleri itibarıyla etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Başiskele Sahili'nde bulunan teknelerin bazıları batarken, bazıları ise kıyıya sürüklendi. Tekne sahipleri ve vatandaşlar tekneleri kurtarmaya çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kurtarma çalışması başlattı.

'6 TEKNE ŞU ANDA BATMIŞ DURUMDA'

Sahilde bulunan teknesini kurtarmaya gelen Gürsel Keleş, "Burada teknelerimiz var. Buraya liman istiyoruz. 6 tane tekne şu anda batmış durumda. Arkadaşlar çıkartmakla uğraşıyor. Buraya çözüm istiyoruz. Yarın daha büyük bir lodos olacak. Benim teknemde hasar yok fakat mecburen çıkartacağım. Daha önce de oldu, sürekli oluyor. Burası açık olduğu için sürekli oluyor. Projede var diyorlar, limanımız yapılsın. Tek istediğimiz bu" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH BİR KAZA OLMAZ'

Teknelerin kurtarılmasına yönelik konuşan Keleş, "Arkadaşlarımız dalga vurduğu zaman ellerini, ayaklarını parçalıyorlar. Geçen sene dalga vurdukça burada parmağını kopartanı gördüm. Şu anda olmadı, inşallah bir kaza olmaz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Denizcilik, Acil Durum, Başiskele, 3-sayfa, Fırtına, Fırtına, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Fırtına ve Sağanak Nedeniyle Tekne Kazaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
12:09 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
14:27 Safran Hasadı Festivali’nde organizasyon krizi Safran Hasadı Festivali'nde organizasyon krizi
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
14:08 Yasadışı bahis reklamı yaptıkları iddia edilen 3 fenomen için iddianame tamamlandı Yasadışı bahis reklamı yaptıkları iddia edilen 3 fenomen için iddianame tamamlandı
14:07 Çinli firmanın fabrika kuracağı il netleşiyor Çinli firmanın fabrika kuracağı il netleşiyor
14:02 Sarıyer’de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı Sarıyer'de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:47 Cemaat, müezzini bıçakla tehdit edip camiye sokmayan madde bağımlısını taşladı Cemaat, müezzini bıçakla tehdit edip camiye sokmayan madde bağımlısını taşladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 12:55:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Fırtına ve Sağanak Nedeniyle Tekne Kazaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.