Kocaeli'de Geyiklerin Şehre İnişi Vatandaşları Şaşırttı - Son Dakika
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Kocaeli'de Geyiklerin Şehre İnişi Vatandaşları Şaşırttı

Kocaeli'de tedavi edilip doğaya salınan geyiklerin yerleşim alanlarına inmesi, hem vatandaşları mutlu etti hem de şaşırttı. Geyiklerin insanlara alışarak şehirde dolaşması ilgiyle karşılanıyor.

07.12.2024 14:10  Güncelleme: 14:12
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Geyikler siteye girmişti, o anları anlattılar

"İnsanlar burada geyik görmeye alıştı"

KOCAELİ - Kocaeli'de yaralı bulunarak tedavisi yapılan ve doğaya salınan geyikler şehre indi. Sitede gezen geyikleri gören vatandaşlar hem mutlu olduklarını hem de şaşırdıklarını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bakıma muhtaç halde bulunan geyikleri Ormanya'da tedavi edip, üremelerini de sağlayıp yeniden doğaya bırakıyor. Proje kapsamında 10 kızıl geyik, Eylül ayında doğaya salındı. Ormanya'da insanlara alışan geyiklerin bazıları ise yeniden şehre indi. Kartepe ve Başiskele ilçesinde görülen geyikler, sık sık hem vatandaş kamerasına hem de güvenlik kamerasına yakalanıyor. Geyikler, zaman zaman yerleşim yerlerine gelerek yiyecek arıyor. Başiskele ilçesinde bir sitenin önüne gelen geyik, güvenliği atlatarak siteye daldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Geyiklerin girdiği sitenin müdürü Abdullah Boz, "Cuma günü akşam geç saatlerde bir geyik sitemize geldi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Güvenlikteki arkadaşlar da şaşırdı. Geyikler büyük ilgi uyandırdı, mutluyuz. Umarım zarar görmez ve hayatına devam eder. Köseköy civarında da görüldüğü de söylenmişti, buraya kadar gelmiş olmaları ilginç. Geyiklerin zarar görmemesi için insanları bilinçlendirmek lazım. İnsanlar geyikleri sahipsiz sanıp sahiplenmek isteyebilir. Sokaklarımızda, sitelerimizde geyik görmek çok güzel. Geyikler insanlara zarar vermiyor. Bizim endişemiz geyiklerin insanlara zarar vermesinden ziyade, insanların geyiklere zarar vermesi. Burası yeşil bir alan, bu sebeple geyiklerin buraya geldiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Geyiklere alıştık"

Geyiğin sitelerinde tur attığını belirten Eyüp Koçal, "Geyik gececi arkadaşımızın vardiyasında girmiş. Önce karşı sitenin kapalı otoparkına girdi. Ardından araç giriş yerlerinden atlayarak içeri girdi. Geyik 8 dakika falan dolaştıktan sonra geri çıktı. Geyik daha önce Başiskele'nin diğer mahallelerinde de görülmüş. İnsanlar burada geyik görmeye alıştı" ifadelerini kullandı.

Berkay Kadayıf ise "Gece balkondan aşağı baktığımda geyik gördüm. Bunun üzerine hemen bahçeye indim. Hemen videoya almak istedim. Şaşkınlıkla izledim" dedi.

(SMT-FK-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Geyiklerin Şehre İnişi Vatandaşları Şaşırttı - Son Dakika

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