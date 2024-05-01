Körfez'deki gübre fabrikasında iş kazası: 3 işçi yaralandı - Son Dakika
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Körfez'deki gübre fabrikasında iş kazası: 3 işçi yaralandı

Körfez\'deki gübre fabrikasında iş kazası: 3 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisinde devrilen platform ile kalıp demirlerin altında kalan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılarak sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

01.05.2024 16:17
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisinde devrilen platform ile kalıp demirlerin altında kalan 3 işçi yaralandı.

Atalar Mahallesi'ndeki bir gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisindeki inşaatta işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle demir platform ile kalıp demirler işçilerin üzerine devrildi.

Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulundukları alandan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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