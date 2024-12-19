Kocaeli'de Güneş ve Sis Buluştu

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Kocaeli'de kartpostallık görüntüler: Sis, körfez ve güneş birleşti

KOCAELİ - Kocaeli körfezinin üzerinde, sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, ortaya eşsiz görüntüler çıkardı.

Kocaeli güne sis ile uyandı. Özellikle kentin batısı ile körfezin üzerinde sis bulutu oluştu. Sabahın ilk ışıklarıyla birleşen sis bulutu, ortaya doyumsuz manzaralar çıkardı. Güneş, sis ve denizin görsel uyumu görenleri mest etti.

Kocaeli'de üç gündür bahardan kalma hava yaşanırken, güneş hafta sonu yerini yağmura bırakacak.