Kocaeli'de hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kocaeli'de 5 Ocak'ta işlenen motosiklet hırsızlığı ve mala zarar verme suçlarına ilişkin aranan şüpheli A.S, Gölcük ilçesinde yakalandı. Zanlı, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
09.01.2024 - 16:09,
Güncelleme: 16:09
Kocaeli'de hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak'ta İzmit ilçesinde işlenen motosiklet hırsızlığı ve mala zarar verme suçlarına ilişkin aranan şüpheli A.S, dün Gölcük ilçesinde yakalandı.
İşlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA