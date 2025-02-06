Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiğe Çıkamadı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiğe Çıkamadı

Kocaeli\'de Kar Yağışı Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiğe Çıkamadı

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Kartepe'de kara saplanan 5 araçtaki 12 kişi kurtarıldı.

06.02.2025 17:23  Güncelleme: 17:28
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KOCAELİ'de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle scuketr, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Kartepe ilçesinde kara saplanan 5 araçta mahsur kalan 12 kişi ise kurtarıldı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de aralıklara etkisini südrüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli il genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 06.02.2025 Perşembe günü saat 16.00'dan, 07.02.2025 Cuma günü saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" ifadelerine ver verildi.

MAHSUR KALAN 12 KİŞİ KURTARILDI

Kartepe ilçesi Kuzuyayla Tabiat Parkı'na doğru yola çıkanların içinde bulunduğu 5 araç kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle kara saplanan araçları çıkardı. Araçlarda mahsur kalan 12 kişi ise kurtardı.

Kent genelinde 440 personel 235 araç ile gece gündüz iki vardiyalı çalışan ekipler, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, kar yağışıyla beyaza bürünen İzmit ilçesindeki Umuttepe mevkisi dron ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiğe Çıkamadı - Son Dakika

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