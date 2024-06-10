Kocaeli'de kasten öldürmeye teşebbüs şüphelisi ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de kasten öldürmeye teşebbüs şüphelisi ev hapsine çarptırıldı

Kocaeli\'de kasten öldürmeye teşebbüs şüphelisi ev hapsine çarptırıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri ev hapsi cezasına çarptırıldı. İnşaat içinde yaşanan olayda bir kişi hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanmıştı. Diğer iki şüpheli serbest bırakılırken, bir şüpheli ise İzmit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

10.06.2024 23:43
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Kocaeli'de bir kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Martı Sokak'ta inşaat içinde meydana gelen "kasten öldürmeye teşebbüs" olayında A.K'nin hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığı bildirildi.

Olayın şüphelileri B.B.G, L.G. ve K.G'nin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerin ardından L.G. ve K.G'nin serbest bırakıldığı, diğer şüpheli B.B.G'nin İzmit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin ev hapsi cezası aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de kasten öldürmeye teşebbüs şüphelisi ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika

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