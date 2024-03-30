Kocaeli'de Kumar Oynayanlara 70 Bin 675 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Kocaeli'de Kumar Oynayanlara 70 Bin 675 TL İdari Para Cezası

Kocaeli\'de Kumar Oynayanlara 70 Bin 675 TL İdari Para Cezası

Kocaeli'de yapılan denetimlerde kumar oynayan 11 kişiye toplam 70 bin 675 lira idari para cezası uygulandı. Kartepe ilçesindeki bir iş yerinde tombala oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza kesilirken, Çayırova ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi. İş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

30.03.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
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Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 11 kişiye, toplam 70 bin 675 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kartepe ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde tombala oynandığını belirleyen ekipler, 7 kişiye 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı, 10 bin 300 liraya da el koydu.

Çayırova ilçesinde de iş yerinde kumar oynayan 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı, toplam 25 bin 700 lira para cezası kesildi, 3 bin lira muhafaza altına alındı.

İş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen E.B. ve H.Ö. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kumar Oynayanlara 70 Bin 675 TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kumar Oynayanlara 70 Bin 675 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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