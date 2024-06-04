Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Kocaeli\'de Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Kocaeli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyat farkı, haksız fiyat artışı ve indirimli satışlar kontrol edildi. İl Müdürlüğü, yaklaşık 5 bin 423 firmada 23 bin 769 ürün denetledi ve aykırı ürünlerle ilgili 1 milyon 740 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin tüketicinin haklarını korumaya yönelik olduğu vurgulandı.

04.06.2024 14:59
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Kocaeli'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri kontrol etti, kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdı.

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, AA muhabirine, fiyat etiketi, kasa-raf fiyat farkı, haksız fiyat artışı, indirimli satışlarla ilgili denetimlerinin kesintisiz ve etkin biçimde devam ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Uzunkaya, "Mayıs sonu itibarıyla İl Müdürlüğümüz yaklaşık 5 bin 423 firmada 23 bin 769 ürün denetledi. Bu ürünlerden 959'u aykırı. Aykırı ürünlerle ilgili de yaklaşık 1 milyon 740 bin lira idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

Uzunkaya, denetimlerin ceza uygulamaktan çok tüketicinin ekonomik haklarını ve çıkarlarını korumaya, dürüst esnafın hile yapan kişilerden ayrılmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika
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