Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de fenalaşan motosiklet sürücüsü, kaza sonrası hastanede hayatını kaybetti.

04.10.2024 11:46
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Kocaeli'de yolda fenalaşarak kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi 530/1 Sokak'ta, 51 ADK 780 plakalı 3 tekerlekli motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Haydar D. (58), fenalaştı.

Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haydar D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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