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Kocaeli'de Okul Çevresi ve Güzergahlarında Denetimler Sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Okul Çevresi ve Güzergahlarında Denetimler Sürüyor

Kocaeli'de okul çevresi ve güzergahlarında yapılan denetimler, emniyet, asayişin temini, muhafazası ve trafik güvenliği açısından gözden geçiriliyor. Valilik tarafından alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, güvenli eğitim koordinasyon personeli, umuma açık yerler ve metruk binalar denetlenirken, okul servisleri de kontrol ediliyor. Ailelerin çocuklarının güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtiliyor.

Kocaeli\'de Okul Çevresi ve Güzergahlarında Denetimler Sürüyor
16.01.2024 - 14:55,
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Kocaeli'de okul çevresi ve güzergahlarında yapılan denetimlere devam ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul çevresi ve güzergahlarında emniyet, asayişin temini, muhafazası ve trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirler gözden geçirildi.

Vali Seddar Yavuz ve ilgili kurum yetkililerinin başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda, yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Her hafta düzenlenen il güvenlik ve asayiş toplantılarında, okul çevresi ve güzergahlarında yürütülen çalışmalar ele alınıyor.

Bu kapsamda 11 Eylül 2023-14 Ocak 2024 tarihlerinde görevlendirilen 4 bin 573 güvenli eğitim koordinasyon personeli, okullar bölgesi ve güzergahlarında çalışmalar yaptı.

Çalışmalarda 2 bin 612 umuma açık yer denetlendi ve bin 873 metruk binada inceleme gerçekleştirildi.

Görevlendirilen 3 bin 804 ekip tarafından 4 bin 66 okul servisi kontrol edildi, 87 servis aracına 152 bin 802 lira para cezası uygulandı.

Ailelerin emaneti olan öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevresi ve güzergahlarında yapılan çalışmalara devam edilecek.

Özellikle okul çevrelerinde ve sokaklarda görülen şüpheli kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi, bu çalışmalara önemli destek sağlayacaktır.

Kaynak: AA
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