Kocaeli\'de Sağanak Sonrası Yol Onarımları Başladı

Kocaeli'de sağanak nedeniyle zarar gören yolların onarılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kentte dün etkili olan sağanaktan en fazla Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı çevresi ile Paşadağ Mahallesi etkilendi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Yuvacık Barajı bölgesindeki Hacı Haliller mevkisinde aşırı yağış yüzünden çöken yolda onarım başlatıldı. Çalışmalar kapsamında güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan yüzde 99 doluluğa ulaşan Yuvacık Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılırken, bölgede bulunan derelerdeki akışın da yağışların etkisiyle hızlandığı gözlendi.

Ekipler, oluşabilecek su birikintilerini önlemek amacıyla debisi yükselen Kiraz Deresi çevresinde iş makineleriyle hazır bekliyor.

Derelerin getirdiği odun parçaları ile bölgedeki işletmelere ait eşyaların da Yuvacık Barajı yüzeyinde biriktiği görüldü.