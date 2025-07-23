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Kocaeli'de Sıcak Hava Etkili

Kocaeli\'de Sıcak Hava Etkili
23.07.2025 17:04
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Kocaeli'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı; vatandaşlar serinlemek için park ve plajlara akın etti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kocaeli'de yaşayanlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlar ile plajları tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, nem oranı ise yüzde 23 olarak ölçüldü.

İzmit ilçesinde sıcaktan bunalanlar, parklardaki ağaçların gölgelerinde serinledi.

Kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin normal günlere göre azaldığı gözlendi.

Sokaktaki köpekler ve kuşlar da parklarda çeşmelerin bulunduğu alanda biriken suda serinlemeye çalıştı.

İnşaat personeli Ersin İşcan, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle şantiyelerindeki işe ara verdiklerini belirterek, "Yumurta pişiren sıcak var. Şantiyedeki herkes evine gitti. Çarşıda işim vardı, onun için çıktım. Bence dışarda durulacak durum yok." diye konuştu.

Erhan Açıkgöz ise havanın bugün diğer günlere göre daha sıcak olduğunu, serinlemek için parktaki çeşmede kafasını yıkadığını söyledi.

Karamürsel ilçesinde de vatandaşlar, Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında denize girdi.

Kaynak: AA

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