Kocaeli'de Silahlı Kavga Davasında Karar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 Ekim 2025'te çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, duruşma arası açıklanan esasa ilişkin mütalaayı okudu.

Mütalaada, İ.S. ve G.K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, İ.S'nin "6136 sayılı Kanun'a muhalefet"ten de 4 yıla kadar hapsi talep edildi.

Diğer sanıklar G.K, H.Ç, Ü.Ö. ve S.Ö'nün ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılması istendi.

Söz verilen sanık İ.S, olayın 7-8 saniyelik zaman diliminde yaşandığını, kendisinin G.K'nin yaralandığını düşündüğü için korkutmak amacıyla ateş ettiğini ileri sürerek, öldürme niyetinin olmadığını savundu.

Sanık G.K, maktulün kendilerinden önce başkalarına da saldırdığını ileri sürerek, kendini korumak için müdahale ettiğini belirtti.

Avukatların esasa ilişkin savunmalarının ardından sanıklar son sözlerini söyledi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İ.S'ye "kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

G.K'yi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, diğer sanıklara ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5'er ay hapis cezası verdi.