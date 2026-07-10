Kocaeli'de Silahlı Kavga Davasında Karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Silahlı Kavga Davasında Karar

10.07.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'teki silahlı kavgada 2 sanığa kasten öldürmeden ceza verildi, diğer sanıklar hapis cezası aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 Ekim 2025'te çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, duruşma arası açıklanan esasa ilişkin mütalaayı okudu.

Mütalaada, İ.S. ve G.K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, İ.S'nin "6136 sayılı Kanun'a muhalefet"ten de 4 yıla kadar hapsi talep edildi.

Diğer sanıklar G.K, H.Ç, Ü.Ö. ve S.Ö'nün ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılması istendi.

Söz verilen sanık İ.S, olayın 7-8 saniyelik zaman diliminde yaşandığını, kendisinin G.K'nin yaralandığını düşündüğü için korkutmak amacıyla ateş ettiğini ileri sürerek, öldürme niyetinin olmadığını savundu.

Sanık G.K, maktulün kendilerinden önce başkalarına da saldırdığını ileri sürerek, kendini korumak için müdahale ettiğini belirtti.

Avukatların esasa ilişkin savunmalarının ardından sanıklar son sözlerini söyledi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İ.S'ye "kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

G.K'yi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, diğer sanıklara ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5'er ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Silahlı Kavga Davasında Karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
TÜVTÜRK’ten vergi borcu yapılandırması hatırlatması TÜVTÜRK'ten vergi borcu yapılandırması hatırlatması
18 yaşındaki genç bir günde işlediği suçlarla Alanya’yı birbirine kattı 18 yaşındaki genç bir günde işlediği suçlarla Alanya'yı birbirine kattı
Maçtan günler sonra ortaya çıktı Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı
Trossard’ın menajeri İstanbul’da Beşiktaş transferi bitiriyor Trossard'ın menajeri İstanbul'da! Beşiktaş transferi bitiriyor
NATO Zirvesi’ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 15:54:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Silahlı Kavga Davasında Karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.