Kocaeli\'de Şoförden Örnek Davranış: Yaşlı Vatandaşa Yardım

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KOCAELİ'de Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü, durakta bekleyen ve yürümekte zorlanan yaşlı vatandaşı otobüse bindirmek için yardım ederken o anlar kameralara yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görevli şoför, otobüsle seyir halindeyken yaşlı bir vatandaşı almak için durağa yanaştı. Yerinden kalkan şoför vatandaşa nereye gideceğini sordu. Daha sonra otobüs şoförü araçtan inerek yürümekte zorlanan vatandaşın kaldırımdan inmesine yardımcı oldu. Şoför, otobüse bindirdiği vatandaş koltuğa oturana kadar eşlik etti. O anlar araç kamerasına yansıdı.

HABER: Selda Hatun Tan/KOCAELİ,