Kocaeli'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 648 Kişi Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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Kocaeli'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 648 Kişi Hastaneye Başvurdu

Kocaeli'de bir iş yerinde tüketilen tavuk döner sonrası 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. İki şüpheli tutuklanırken, zehirlenmenin sebebi olarak tespit edilen tavuk döner ürününden alınan numunelerin analizi olumsuz çıktı.

03.04.2025 22:31  Güncelleme: 22:43
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(ANKARA)- Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kocaeli genelinde toplam 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 648 hastamızdan 646'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 2 hastamızın tedavisi devam etmektedir. Gerçekleşen zehirlenme konusu ile alakalı olarak; iş yeri sahipleri iki şüpheli şahıs nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır." denildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmüş, zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zehirlenmelere ilişkin Kocaeli valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, zehirlenen 648 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği,  iki hastanın tedavisinin devam edildiği belirtildi. Konuyla ilişkili olarak Valilik,  iki kişinin tutuklandığı bildirdi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tavuk döner ürününden numune alınmış ve Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir"

"İlimiz Körfez İlçesinde faaliyet gösteren bir işletmede Tavuk Döner yiyen vatandaşlarımızın mide bulantısı, ateş, kusma şikayetleri ve zehirlenme şüphesiyle Hastanelere başvurması sebebiyle; Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden 01.04.2025 tarihinde gelen bildirim doğrultusunda Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kontrol ekiplerince ivedi bir şekilde ilgili işletmeye gidilerek satışa hazır olarak döner tezgahında bekleyen tavuk döner ürününden numune alınmış ve Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan analizlerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne göre uygun olmaması nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.

"Gerçekleşen zehirlenme konusu ile alakalı olarak; iş yeri sahipleri iki şüpheli şahıs nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır"

Gerçekleşen zehirlenme konusu ile alakalı olarak; iş yeri sahipleri iki (2) şüpheli şahıs nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Kocaeli genelinde toplam 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 648 hastamızdan 646'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 2 hastamızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu işyeri Körfez Belediyesi tarafından mühürlenmiş olup;Konu; Valiliğimiz, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakinen takip edilmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 648 Kişi Hastaneye Başvurdu - Son Dakika

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