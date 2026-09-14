Kocaeli'de tefecilik operasyonu sürüyor, 12 şüpheli daha gözaltına alındı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tefecilik ve özel belgede sahtecilik operasyonunda 12 zanlı daha gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 16 Haziran'da düzenlenen operasyonda tutuklu sayısı 14'e yükselmişti.
Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işleyenlere yönelik operasyon kapsamında 12 şüpheli daha gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik operasyon sürüyor.
Devam eden çalışmalarda ekipler, 12 zanlıyı daha gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
16 Haziran'da "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmış, zanlılardan 11'i tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Devam eden süreçte tutuklu sayısı 14'e yükselmişti.
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