Kocaeli'de Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Kocaeli'de Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Kocaeli\'de Tütün Kaçakçılığı Operasyonu
24.05.2025 12:09
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Kocaeli merkezli operasyonda 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

KOCAELİ merkezli 4 ilde tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi. İlk 6 operasyonda 52 bin 860 dolu makaron, 8 bin 400 bandrolsüz boş makaraon, 40 paket gümrük kaçağı sigara, 28 paket elektronik sigara tütün çubukları, 71 elektronik sigara kiti, 274 dal bandrolsüz puro, 50 paket bandrolsüz pipo tütünü, 90 kilogram açık kıyılmış tütün, 118 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 18 elektronik sigara ele geçirildi. Daha sonra eknik ve fiziki takip çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

49 ADRESTE ARAMA

Bu operasyonlarda da 26 ev, 20 iş yeri, 3 depoda yapılan aramalarda; 429 bin 930 dolu makaron, 925 bin bandrolsüz boş makaron, 27 sigara sarma makinası, sigara sarma kompresörü, 361 elektronik sigara, 139 elektronik sigara likidi, 300 paket elektronik sigara tütün çubukları, 13 elektronik sigara parçaları, 649 paket gümrük kaçağı sigara, 199 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 198 bandrolsüz puro, 17 bin 301 yaprak gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü, 833 kilogram bandrolsüz açık kıyılmış tütün, 12 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 70 bin 322 boş sigara kutusu, 400 boş sigara poşeti ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 14'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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