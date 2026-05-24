Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu

24.05.2026 12:44
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 1 ton 80 kg uyuşturucu ham maddesi ve 161 kg hap ele geçirildi.

Kocaeli'de 1 ton 80 kilogram uyuşturucu ham maddesi ile 161 kilogram hap kapsül ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretinin men ve takibine yönelik dün Gebze ve Darıca'da düzenlenen operasyonlardan elde edilen bilgiler neticesinde soruşturma genişletildi.

Bu kapsamda Darıca'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 40 milyon uyuşturucu hap üretebilecek 1 ton 80 kilogram uyuşturucu ham maddesi ve 161 kilogram hap kapsül ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

