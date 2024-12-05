Kocaeli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Kocaeli\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı, birçok silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

05.12.2024 23:16
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Kocaeli'de uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün katılımıyla 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu ile 3,20 gram narkotik madde ele geçirildi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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