Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

01.07.2026 10:42
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Kocaeli merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında toplam gözaltı sayısı 118'e yükseldi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 13 şüpheli daha yakalandı, gözaltı sayısı 118 oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınanların sayısı 118'e yükseldi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Haziran'da 158 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 105 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için 15 paravan firma kurdukları ve 6 milyar 657 milyon 746 bin lira işlem hacmine ulaştıkları belirlenmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

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