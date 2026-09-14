Kocaeli'de yeni eğitim yılı 1259 okulda 421 bin 978 öğrenciyle başladı

Kocaeli'de yeni eğitim-öğretim yılı, 1259 okulda 421 bin 978 öğrenci ve 30 bin 156 öğretmenle başladı.

Kandıra'da yeni yapılan binada eğitim verecek Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Vali İlhami Aktaş, eğitim sürecinin fedakarlık ve gayretle yürütüldüğünü belirterek, amaçlarının gençlerin daha donanımlı bir geleceğe hazırlanması olduğunu ifade etti.

Aktaş, yeni eğitimöğretim yılının ilk zilini protokol üyeleri ve öğrencilerle çaldı.

Törenin ardından sınıfları dolaşarak öğrencilere başarılar dileyen Aktaş, daha sonra okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Aktaş'a, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Erol Ölmez ve İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın eşlik etti.

Çayırova

Çayırova ilçesinde Nenehatun Anaokulu'nda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Akse Mahallesi'nde yeni kurulan okulun açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu kaydetti.

Kaymakam Ahmet Önal da yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Törenin ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri daha sonra okulu gezdi.

Açılışa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Karamürsel

Karamürsel'de yeni eğitim-öğretim yılı törenle başladı.

İlçede 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası için sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.