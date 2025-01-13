Kocaeli'de Yeni Kentsel Dönüşüm Projesi - Son Dakika
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Kocaeli'de Yeni Kentsel Dönüşüm Projesi

Kocaeli\'de Yeni Kentsel Dönüşüm Projesi

Cedit Mahallesi'nde riskli alanda 0,35 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

13.01.2025 13:16
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Kocaeli'de "riskli alan" ilan edilen Cedit Mahallesi'nde anlaşma sağlanan alanın dışında kalan 0,35 hektarlık bölümde yeni kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mahalle sınırlarındaki "rezerv yapı alanı" ve "riskli alanda" uygulama bütünlüğü gözetilerek çalışma yürütüldü.

Mevcut alanın dışında kalan 0,35 hektarlık bölge de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "rezerv yapı alanı" olarak belirlendi.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından uzlaşma görüşmelerine başlandı. "Rezerv yapı alanı" sınırındaki, ruhsat gibi belgeleri bulunmayan gecekonduların kentsel dönüşüm projesi kapsamında mevcut yapısı ve arsası karşılığında yeni konut karşılığı belirleme ya da bedelini ödeme çalışmaları sürdürülüyor.

Yüzde 45'i tamamlanan uzlaşma görüşmelerinin kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

Bu arada uzlaşma sağlanan hak sahiplerinin tahliye işlemleri tamamlandı. Ekipler, 2 bina ve çevresindeki müştemilatın yıkımını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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