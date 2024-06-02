Kocaeli'de Yüksek Sıcaklıkta Denize Akın - Son Dakika
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Kocaeli'de Yüksek Sıcaklıkta Denize Akın

Kocaeli\'de Yüksek Sıcaklıkta Denize Akın

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hava sıcaklığının etkisiyle denize girme fırsatı bulanlar, tatil gününü denizde geçirdi. Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede deniz suyu sıcaklığı 18,5 derece olarak ölçüldü. Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında yoğunluk oluşurken, gençler denize girerken yaşlılar güneşlenmeyi tercih etti.

02.06.2024 17:33
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Yüksek hava sıcaklığının etkili olduğu Kocaeli'de Karamürsel ilçesi sakinleri, tatil gününü denize girerek değerlendirdi.

Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede deniz suyu sıcaklığı 18,5 derece ölçüldü.

Yaz mevsiminde kumsalda yürümeyi, deniz havası almayı ve suda eğlenmeyi özleyenler, Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Ailelerin akın ettiği sahil şeridinde gençler denize girerken, yaşlılar kumda güneşlenmeyi tercih etti.

Kaynak: AA

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