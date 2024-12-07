Kocaeli'de Yürüyen Merdivenlerde 66 Günde 466 'Stop' Düğmesine Basıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Yürüyen Merdivenlerde 66 Günde 466 'Stop' Düğmesine Basıldı

Kocaeli\'de Yürüyen Merdivenlerde 66 Günde 466 \'Stop\' Düğmesine Basıldı

İzmit'teki Mimar Sinan Üst Geçidi'ndeki yürüyen merdivenlerde, 66 gün içinde acil durum için kullanılan 'stop' düğmesine 466 kez gereksiz yere basılması nedeniyle arızalar meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekiplerinin inceleme başlattığını açıkladı.

07.12.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi Mimar Sinan Üst Geçidi'ndeki yürüyen merdivenlerde, 66 günde 466 kez 'stop' düğmesine basıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada acil durumlar için kullanılması gereken düğmeye bilinçli olarak basılmasının, yürüyen merdivenlerde arızaya sebebiyet verdiği belirtildi.

Kent genelindeki yürüyen merdivenlerde yaşanan arızalar nedeniyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji İzleme Programı ve Enerji İzleme Merkezi ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, teknik cihaz ve güvenlik kamera incelemesi yaptı. Bu kapsamda, Mimar Sinan Üst Geçidi'nde 66 günde 466 kez 'stop' düğmesine gereksiz yere basıldığı raporlandı. Halkın acil durdurma düğmelerine basmaları sonucu çalışmadığı anlaşılan merdivenlere ekipler tarafından ortalama 4 dakikada müdahale edildiği aktarıldı.

Haber: Ardacan UZUN/İZMİT,(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Mimar Sinan, Güvenlik, İnceleme, Kocaeli, Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Yürüyen Merdivenlerde 66 Günde 466 'Stop' Düğmesine Basıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:34 İran da Esad’ı gözden çıkardı Muhaliflere artık “terörist“ demiyorlar İran da Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık "terörist" demiyorlar
16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
22:30 ’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:58 ABD kararını verdi: Tiktok’un yasaklanması artık an meselesi ABD kararını verdi: Tiktok'un yasaklanması artık an meselesi
21:48 Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası
21:45 En yakın müttefiki de sırt çevirdi Esad artık yalnız En yakın müttefiki de sırt çevirdi! Esad artık yalnız
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
21:10 Bu kez Türk medyasına konuştu Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
20:54 Film gibi olay Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
20:51 Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 18:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Yürüyen Merdivenlerde 66 Günde 466 'Stop' Düğmesine Basıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.