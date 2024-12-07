Kocaeli\'de Yürüyen Merdivenlerde Gereksiz Düğmelere 466 Basım

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesi Mimar Sinan Üst Geçidi'ndeki yürüyen merdivenlerde, 66 günde 466 kez 'stop' düğmesine basıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada acil durumlar için kullanılması gereken düğmeye bilinçli olarak basılmasının, yürüyen merdivenlerde arızaya sebebiyet verdiği belirtildi.

Kent genelindeki yürüyen merdivenlerde yaşanan arızalar nedeniyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji İzleme Programı ve Enerji İzleme Merkezi ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, teknik cihaz ve güvenlik kamera incelemesi yaptı. Bu kapsamda, Mimar Sinan Üst Geçidi'nde 66 günde 466 kez 'stop' düğmesine gereksiz yere basıldığı raporlandı. Halkın acil durdurma düğmelerine basmaları sonucu çalışmadığı anlaşılan merdivenlere ekipler tarafından ortalama 4 dakikada müdahale edildiği aktarıldı.