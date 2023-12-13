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Kocaeli'de yüzer havuzda batma olayı: 24 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de yüzer havuzda batma olayı: 24 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de bir tersanede yat alınması sırasında meydana gelen pompa arızası sonucu yüzer havuz battı. İçinde bulunan 24 kişi sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda hafif yaralanan 2 personel hastaneye kaldırıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, denize sızan yağın yayılmaması için çalışma yaptı.

Kocaeli\'de yüzer havuzda batma olayı: 24 kişi kurtarıldı
13.12.2023 - 18:41,
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Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı.

Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi'ndeki özel bir tersanede gemi bakımı yapılan yüzer havuza yat alınması sırasında, pompa arızası meydana geldi.

Bu sırada 24 kişinin içinde bulunduğu yüzer havuz battı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kılavuz kaptan dahil 24 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Olayda hafif yaralanan 2 personel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, yüzer havuzdan denize sızan yağın yayılmaması için bölgede çalışma yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, gazetecilere, bölgede yaşanabilecek kirliliğin önüne geçmek için müdahale gerçekleştirdiklerini söyledi.

Deniz yüzeyindeki kirliliği ortadan kaldırdıklarını anlatan Önem, "Petrol ve petrol türevi kirlenmenin meydana geldiğini gördük. Hızlıca bariyerlerle etrafını çevirerek önce kirliğin dağılımını engelledik, daha sonra yağ emici pedleri denize atarak o kirliliğin de etkilerini azaltmak için çalışmalar yaptık." ifadesini kullandı.

Önem, çalışmalar kapsamında yapılan masrafın sorumlu firmadan tahsil edileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de yüzer havuzda batma olayı: 24 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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