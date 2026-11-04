Kocaeli Derince'de iddiaya göre ateş alan tabancayla yaralanan 17 yaşındaki genç öldü

Kocaeli Derince'de iddiaya göre ateş alan tabancayla yaralanan 17 yaşındaki genç öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancanın kazara ateş alması sonucu kendisini vurduğu ileri sürülen 17 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancanın ateş alması sonucu kazara kendisini vurduğu ileri sürülen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
E.T.Ö. (17), Mersincik Mahallesi'nde tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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