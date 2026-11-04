Kocaeli Derince'de otomobilde çıkan yangının ardından bir kişi ölü bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak'ta bir otomobilde yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangını söndüren ekipler, yaptıkları incelemede Z.A'nın cansız bedenine ulaştı.

Z.A'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.