Kocaeli Derince'de otomobilde çıkan yangının ardından bir kişi ölü bulundu

Kocaeli Derince'de otomobilde çıkan yangının ardından bir kişi ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Derince'de Çınarlı Mahallesi'ndeki Taşköprü Yolu Sokak'ta bir otomobilde yangın çıktığı ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın söndürülürken araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu, cenaze otopsi için morga kaldırıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.
Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak'ta bir otomobilde yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangını söndüren ekipler, yaptıkları incelemede Z.A'nın cansız bedenine ulaştı.
Z.A'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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