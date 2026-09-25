Kocaeli Gebze\'de bataklığa saplanan 2 büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardı

Kocaeli Gebze'de bataklığa saplanan 2 büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Pelitli Mahallesi'nde otluk alanda çobandan kaçan 2 büyükbaş hayvan bataklığa girip mahsur kaldı. Sahibinin durumu yetkililere bildirmesiyle gelen itfaiye ekipleri hayvanları halat yardımıyla kurtardı; hayvanlar yeniden merada otlamaya bırakıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bataklığa saplanan 2 büyükbaş hayvanın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Pelitli Mahallesi'nde otluk alanda çobandan kaçan 2 büyükbaş hayvan bataklık alana girdi.
Hayvanların bataklık alanda mahsur kaldığını gören sahibi, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hayvanları halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.
Hayvanlar yeniden merada otlamaya bırakıldı, sahibi ise ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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