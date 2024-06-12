Kocaeli Gebze'de Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Yangının, fabrikanın bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunurken, çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Gebze ilçesine Balçık Köyü Mahallesi Molla Fenari yolunda bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine AFAD, Kocaeli ve ilçeleri ile Organize Sanayi Bölgesi'nin itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, alevler hızla yayıldı. Yangının bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunurken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı belirtildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Gebze ilçemizde bir palet fabrikasında yangın meydana gelmiş olup, AFAD, Büyükşehir ve Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan itfaiyelerle müdahale edilmektedir. Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçmiş olsun" dedi.