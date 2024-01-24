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Kocaeli Gebze'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. D-100 kara yolunda meydana gelen kazada 4 araç birbirine çarptı. Yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı, ancak sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kocaeli Gebze\'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
24.01.2024 - 19:47,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde F.A. yönetimindeki 42 AL 086 plakalı otomobil, D.A. idaresindeki 41 HH 266 plakalı otomobil, S.T'nin kullandığı 28 ACR 380 plakalı cip ve Yılmaz Yiğiter'in kontrolündeki 31 KDA 73 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yiğiter ve yanındaki Ö.Ö, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yiğiter, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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