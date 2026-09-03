Kocaeli Gölcük'te bulunan cesedin Mustafa Özelçi'ye ait olduğu belirlendi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Değirmendere Merkez Mahallesi iskele mevkisinde su yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Değirmendere Merkez Mahallesi iskele mevkisinde su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce tekneye alınan kişi, daha sonra kıyıya getirildi.
Sağlık ekipleri kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mustafa Özelçi'ye (71) ait olduğu tespit edilen ceset, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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