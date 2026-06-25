Kocaeli Gönüllüsü, Orman Yangınlarına Dikkat Çekti - Son Dakika
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Kocaeli Gönüllüsü, Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

Kocaeli Gönüllüsü, Orman Yangınlarına Dikkat Çekti
25.06.2026 13:56
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Kocaeli Gönüllüsü platformu, ormanlarda yangın riskini azaltmak için çevre temizliği yaptı.

Kocaeli Gönüllüsü platformu üyeleri, ormanlık alanda yangın riskine neden olabilecek atıkları temizledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesindeki Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar, çevredeki atık ve çöpleri topladı.

Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak, gazetecilere, Kocaeli Gönüllüsü hareketi olarak orman yangınlarına dikkati çekmek için çevre temizliği başlattıklarını söyledi.

Orman yangınlarının yaklaşık yüzde 95'inin insan kaynaklı çıktığını belirten Yamak, "Yangınların yaklaşık yüzde 5'i doğal yolla çıkıyor. Yangınları engellemek için piknik, yeşil ve orman alanlarında mercek etkisi yapan materyalleri topluyoruz. Etkinlikle, kentimize ve toplumumuza bu konudaki hassasiyetimizi hatırlatmak istiyoruz çünkü yangınlarla ağaçlarımızı ve insanlarımızı kaybedebiliyoruz. Doğaya sahip çıkmak zorundayız. Burada gençler ve çocuklar var. Onlara daha yeşil bir dünya teslim etmek için bugün buradayız." diye konuştu.

Faaliyete çocuklarıyla katılan Serdar Şimşek de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için burada olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Gönüllüsü, Orman Yangınlarına Dikkat Çekti - Son Dakika

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