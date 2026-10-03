Kocaeli İl Emniyeti eylülde 262 düzensiz göçmen yakaladı, 10 organizatör tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli İl Emniyeti eylülde 262 düzensiz göçmen yakaladı, 10 organizatör tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, eylül ayında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürüttü. Çalışmada 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kocaeli'de eylülde 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda geçen ay 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaKocaeliGüncelGöçmenEylülSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
21:37
Hacıosmanoğlu’nun Gündoğdu’ya bomba talimat: FETÖ’cü bunları bitir
Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya bomba talimat: FETÖ'cü bunları bitir
20:39
Siirt’te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Siirt'te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 00:30:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli İl Emniyeti eylülde 262 düzensiz göçmen yakaladı, 10 organizatör tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei