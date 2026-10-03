Kocaeli İl Emniyeti eylülde 262 düzensiz göçmen yakaladı, 10 organizatör tutuklandı

Kocaeli İl Emniyeti eylülde 262 düzensiz göçmen yakaladı, 10 organizatör tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, eylül ayında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürüttü. Çalışmada 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Kocaeli'de eylülde 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda geçen ay 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
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