Kocaeli İl Encümeni Dilovası firmasına 9 milyon 385 bin 317 lira çevre cezası verdi

Kocaeli İl Encümeni Dilovası firmasına 9 milyon 385 bin 317 lira çevre cezası verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İl Encümeni, Dilovası Tavşancıl Mahallesi'ndeki firmaya çevre mevzuatına aykırı uygulamaları nedeniyle 9 milyon 385 bin 317 lira ceza verilmesini onayladı. Ceza, kent genelindeki denetimlerde tespit edilen aykırılıklar üzerine kesildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çevre mevzuatına aykırı hareket eden firmaya 9 milyon 385 bin 317 lira ceza verildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Encümen Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki denetimlerde çevre mevzuatına aykırı uygulamaları nedeniyle Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren firma hakkında 9 milyon 385 bin 317 lira idari para cezası verilmesi, encümen kararıyla onaylandı.??????
Kaynak: AA
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