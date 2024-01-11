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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na sağlık kurumlarının başkanları, başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri ve birim sorumlusu uzmanlar katıldı. Toplantıda, kentteki sağlık hizmetlerinin genel durumu ve 2024 yılı planlamaları ele alındı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi
11.01.2024 - 15:15,
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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kocaeli Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı başkanlar, başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin başhekim ve idarecileri ile birim sorumlusu uzmanları katıldı.

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentteki sağlık hizmetlerinin genel durumu ve 2024 yılı planlamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra kentteki sağlık hizmetlerinin genel durumu, güncel veriler üzerinden ele alınarak değerlendirildi.

Toplantı, sağlık hizmetleriyle ilgili görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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